Маск обвинил нейросеть Google в «расистском» программировании

Ранее стало известно, что нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность людей в разные исторические периоды.

«Рад, что Google переиграл с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — подчеркнул Маск.

Кроме того, по словам миллиардера, он поговорил с одним из руководителей Google, и тот заверил, что специалисты принимают меры для исправления «расовой и гендерной предвзятости» нейросети.

Между тем Google анонсировала добавление поддержки искусственного интеллекта в своем браузере Chrome.

