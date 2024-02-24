Маск обвинил нейросеть Google в «расистском» программировании
Миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
Ранее стало известно, что нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность людей в разные исторические периоды.
«Рад, что Google переиграл с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — подчеркнул Маск.
Кроме того, по словам миллиардера, он поговорил с одним из руководителей Google, и тот заверил, что специалисты принимают меры для исправления «расовой и гендерной предвзятости» нейросети.
Между тем Google анонсировала добавление поддержки искусственного интеллекта в своем браузере Chrome.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru