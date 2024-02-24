Маск обвинил нейросеть Google в «расистском» программировании

Миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

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Ранее стало известно, что нейросеть неточно отображала расово-этническую принадлежность людей в разные исторические периоды.

«Рад, что Google переиграл с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — подчеркнул Маск.

Кроме того, по словам миллиардера, он поговорил с одним из руководителей Google, и тот заверил, что специалисты принимают меры для исправления «расовой и гендерной предвзятости» нейросети.

Между тем Google анонсировала добавление поддержки искусственного интеллекта в своем браузере Chrome.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектGoogleИлон Маск

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