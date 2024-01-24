В браузер Google Chrome добавят поддержку ИИ

Компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome, сообщается в официальном блоге.

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Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее.

Также ИИ сможет менять фон на основе запросов пользователя, времени суток и других параметров.

Первыми новые функции протестируют пользователи Chrome в США. Для этого нужно перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках браузера.

Как пишет издание The Intercept, компания OpenAI разрешила использовать чат-бот ChatGPT в военных целях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИнтернетИскусственный ИнтеллектGoogle

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