В браузер Google Chrome добавят поддержку ИИ
Компания Google добавит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в своем браузере Chrome, сообщается в официальном блоге.
Программисты компании намерены дополнить возможности браузера функцией генерации текста. ИИ поможет написать официальное заявление, составить запрос и прочее.
Также ИИ сможет менять фон на основе запросов пользователя, времени суток и других параметров.
Первыми новые функции протестируют пользователи Chrome в США. Для этого нужно перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в настройках браузера.
Как пишет издание The Intercept, компания OpenAI разрешила использовать чат-бот ChatGPT в военных целях, передает «Радиоточка НСН».
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