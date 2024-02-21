Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена

На своей странице в соцсети X бизнесмен опубликовал юмористическую картинку, изображающую Хантера и агента ФБР. Они рассматривают развешенные на стене снимки, компрометирующие сына американского лидера.

«Где Шерлок Холмс, когда он так нужен», - написал Маск.

По данным СМИ, сын Байдена в 2014 году мог с помощью отца лоббировать интересы украинской газовой компании Burisma. В то время Байден занимал пост вице-президента США.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден 28 февраля даст показания юридическому комитету Палаты представителей США, передает «Радиоточка НСН».

