Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал расследование ФБР в отношении сына президента США Джо Байдена.
На своей странице в соцсети X бизнесмен опубликовал юмористическую картинку, изображающую Хантера и агента ФБР. Они рассматривают развешенные на стене снимки, компрометирующие сына американского лидера.
«Где Шерлок Холмс, когда он так нужен», - написал Маск.
По данным СМИ, сын Байдена в 2014 году мог с помощью отца лоббировать интересы украинской газовой компании Burisma. В то время Байден занимал пост вице-президента США.
Ранее сообщалось, что Хантер Байден 28 февраля даст показания юридическому комитету Палаты представителей США, передает «Радиоточка НСН».
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