Машков, Мерзликин, Пореченков: Федор Конюхов раскрыл, кто живет в его деревне

В эфире НСН российский путешественник призвал приезжать в Деревню Федора Конюхова и простых «романтиков», так как, по его словам, в поселении не хватает людей «незвездных» профессий. 

В Деревне Федора Конюхова живет много знаменитых людей в том числе актеры Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков и Владимир Машков, но туда приглашаются все «любители романтики». Об этом специальному корреспонденту НСН сообщил российский путешественник Федор Конюхов.

При этом он выразил надежду на то, что в скором времени население деревни увеличится.

«Кривая линия» помогла деревне Куюки, а Новотроицк утопает в мусоре

«У нас древня длинною тянется больше чем на пять км до самой Оки. На каждом участке примерно по 20 Га. Сейчас здесь проживают 102 семьи. Мы рассчитываем, что у нас будет больше чем 110 Га земли и 360 дворов. Мы — не коттеджный поселок, нам не выгодно продать земли — и все. Мы приглашаем тех людей, которые хотят романтики. Приглашаем романтиков, которые, например, хотят посидеть у костра. У нас живут Мерзликин, Пореченков, Машков, Алексей Огурцов с мамой, (актеры Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Владимир Машков – прим. НСН), Вадим и Вика Цыгановы (супруги Цыгановы, певица и продюсер – прим. НСН), Метяев (музыкант Олег Метяевприм. НСН). Много кто живет. Например, тренер "Локомотива", бизнесмены. Но простые пенсионеры-романтики тоже живут», - сообщил Конюхов.

Между тем, он призвал переезжать в деревню не только звезд, но и обычных граждан, так как там, по его словам, не хватает простых специалистов.

Федор Конюхов завершил свое путешествие из-за поломки лодки

«Здесь могут жить не только звезды. У нас наоборот проблема — мы все звездные. Например, лампочка перегорела, а у нас один электрик, он же сторож, ездит на "Porsche". Нет людей. У нас как раз проблемы со строителями, сантехниками. Нет кладбища. На ферме у нас больше 100 Га, а пасти барашек некому. Раньше были, но уехали», - сказал знаменитый путешественник.

Деревня Федора Конюхова — проект, предполагающий создание уютного места для жизни единомышленников: путешественников, писателей, художников и ценителей активного образа жизни. Ее территория в 70 Га расположена в Заокском заповеднике Тульской области. Деревня размещена на полянах различной площади, окруженных лесным массивом, разделенных глубокими оврагами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Федор Конюхов в беседе со спецкором НСН рассказал о своих будущих путешествиях, отметив, что с ноября 2025 года по март 2026-го будет находиться в экспедиции в Антарктиде на острове Ливингстона.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МузыкантыПевецАктерыТульская ОбластьКонюхов

Горячие новости

Все новости

партнеры