Машков, Мерзликин, Пореченков: Федор Конюхов раскрыл, кто живет в его деревне

«У нас древня длинною тянется больше чем на пять км до самой Оки. На каждом участке примерно по 20 Га. Сейчас здесь проживают 102 семьи. Мы рассчитываем, что у нас будет больше чем 110 Га земли и 360 дворов. Мы — не коттеджный поселок, нам не выгодно продать земли — и все. Мы приглашаем тех людей, которые хотят романтики. Приглашаем романтиков, которые, например, хотят посидеть у костра. У нас живут Мерзликин, Пореченков, Машков, Алексей Огурцов с мамой, (актеры Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Владимир Машков – прим. НСН), Вадим и Вика Цыгановы (супруги Цыгановы, певица и продюсер – прим. НСН), Метяев (музыкант Олег Метяев – прим. НСН). Много кто живет. Например, тренер "Локомотива", бизнесмены. Но простые пенсионеры-романтики тоже живут», - сообщил Конюхов.

Между тем, он призвал переезжать в деревню не только звезд, но и обычных граждан, так как там, по его словам, не хватает простых специалистов.