Машков, Мерзликин, Пореченков: Федор Конюхов раскрыл, кто живет в его деревне
В эфире НСН российский путешественник призвал приезжать в Деревню Федора Конюхова и простых «романтиков», так как, по его словам, в поселении не хватает людей «незвездных» профессий.
В Деревне Федора Конюхова живет много знаменитых людей в том числе актеры Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков и Владимир Машков, но туда приглашаются все «любители романтики». Об этом специальному корреспонденту НСН сообщил российский путешественник Федор Конюхов.
При этом он выразил надежду на то, что в скором времени население деревни увеличится.
«У нас древня длинною тянется больше чем на пять км до самой Оки. На каждом участке примерно по 20 Га. Сейчас здесь проживают 102 семьи. Мы рассчитываем, что у нас будет больше чем 110 Га земли и 360 дворов. Мы — не коттеджный поселок, нам не выгодно продать земли — и все. Мы приглашаем тех людей, которые хотят романтики. Приглашаем романтиков, которые, например, хотят посидеть у костра. У нас живут Мерзликин, Пореченков, Машков, Алексей Огурцов с мамой, (актеры Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Владимир Машков – прим. НСН), Вадим и Вика Цыгановы (супруги Цыгановы, певица и продюсер – прим. НСН), Метяев (музыкант Олег Метяев – прим. НСН). Много кто живет. Например, тренер "Локомотива", бизнесмены. Но простые пенсионеры-романтики тоже живут», - сообщил Конюхов.
Между тем, он призвал переезжать в деревню не только звезд, но и обычных граждан, так как там, по его словам, не хватает простых специалистов.
«Здесь могут жить не только звезды. У нас наоборот проблема — мы все звездные. Например, лампочка перегорела, а у нас один электрик, он же сторож, ездит на "Porsche". Нет людей. У нас как раз проблемы со строителями, сантехниками. Нет кладбища. На ферме у нас больше 100 Га, а пасти барашек некому. Раньше были, но уехали», - сказал знаменитый путешественник.
Деревня Федора Конюхова — проект, предполагающий создание уютного места для жизни единомышленников: путешественников, писателей, художников и ценителей активного образа жизни. Ее территория в 70 Га расположена в Заокском заповеднике Тульской области. Деревня размещена на полянах различной площади, окруженных лесным массивом, разделенных глубокими оврагами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Федор Конюхов в беседе со спецкором НСН рассказал о своих будущих путешествиях, отметив, что с ноября 2025 года по март 2026-го будет находиться в экспедиции в Антарктиде на острове Ливингстона.
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