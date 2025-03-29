Федор Конюхов завершил свое путешествие из-за поломки лодки
29 марта 202519:05
Путешественник Федор Конюхов решил прерывать свой переход от Южной Америки до Австралии на 114-м дне пути. Причиной стали многочисленные поломки систем его лодки. Об этом сообщила его команда в телеграм-канале.
Путешественника возьмет на борт мимо проходящее судно 30-31 марта.
«Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Конюхов первым в истории смог пересечь на весельной лодке Южную Атлантику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Федор Конюхов завершил свое путешествие из-за поломки лодки
- Человеческие останки обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге
- МВФ озвучил новые сроки по концу конфликта на Украине
- В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело
- Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи
- Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области
- СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем
- МО РФ: В результате удара ВСУ по ГИС «Суджа» энергообъект фактически уничтожен
- Врачи сообщили, что у Паши Техника высокий риск летального исхода
- Ностальгия и отдых: Почему взрослые выбирают детский контент
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru