Федор Конюхов завершил свое путешествие из-за поломки лодки

Путешественник Федор Конюхов решил прерывать свой переход от Южной Америки до Австралии на 114-м дне пути. Причиной стали многочисленные поломки систем его лодки. Об этом сообщила его команда в телеграм-канале.

Федор Конюхов отправился в одиночное плавание на Австралию

Путешественника возьмет на борт мимо проходящее судно 30-31 марта.

«Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Конюхов первым в истории смог пересечь на весельной лодке Южную Атлантику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Федора Конюхова
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