Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой заявил, что в работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, в список доверенных лиц действующего мэра столицы вошли худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а также главврач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков.
Толстой добавил, что кроме них доверенными лицами Собянина стали председатель Московского горсовета ветеранов Георгий Пашков, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова, худрук и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
«Сергей Семёнович 13 лет у руля, все эти годы мы с вами - свидетели того, как развивается наша столица... Я хочу поддержать его кандидатуру на должность мэра на предстоящих выборах», - отметила Шарапова.
Ранее в Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работать штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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