Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность градоначальника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В частности, Собянин предоставил нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований города. Кроме того, глава столицы подал другие необходимые документы.

Мосгоризбирком в ближайшее время примет решение относительно регистрации кандидата.

Голосование на выборах мэра Москвы в 2023 году пройдет в течение трех дней подряд, с 8 по 10 сентября.

