Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность градоначальника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В частности, Собянин предоставил нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований города. Кроме того, глава столицы подал другие необходимые документы.
Мосгоризбирком в ближайшее время примет решение относительно регистрации кандидата.
Голосование на выборах мэра Москвы в 2023 году пройдет в течение трех дней подряд, с 8 по 10 сентября.
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