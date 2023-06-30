Mash: Пригожин закрывает медиа-холдинг «Патриот»

В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий.

По информации издания, сотрудникам медиа-холдинга только что сообщили о том, что их всех увольняют.

Ранее стало известно, что сайты изданий медиагруппы главы «Вагнеров» стали недоступны в России 24 июня, а связанные с ЧВК группы в соцсетях были удалены, напоминает «Радиоточка НСН».

