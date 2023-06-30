Mash: Пригожин закрывает медиа-холдинг «Патриот»
30 июня 202317:21
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот», сообщает Telegram-канал Mash.
В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий.
По информации издания, сотрудникам медиа-холдинга только что сообщили о том, что их всех увольняют.
Ранее стало известно, что сайты изданий медиагруппы главы «Вагнеров» стали недоступны в России 24 июня, а связанные с ЧВК группы в соцсетях были удалены, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mash: Пригожин закрывает медиа-холдинг «Патриот»
- Шольц призвал увеличить производство боеприпасов ради поддержки Украины
- Макрон: призывающих к беспорядкам во Франции найдут по соцсетям
- Болельщики признали гол Месси лучшим в Лиге чемпионов сезона-2022/23
- Моравецкий: Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие
- «Ужасно сложно»: Шольц оценил возможное изъятие замороженных активов России
- Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
- Страны ЕС не смогли согласовать план по миграционной политике
- Россияне задолжали по ипотеке рекордные 15 трлн рублей
- Военнослужащим с октября повысят зарплату на 10,5%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru