Mash: Пригожин закрывает медиа-холдинг «Патриот»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот», сообщает Telegram-канал Mash.

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В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий.

По информации издания, сотрудникам медиа-холдинга только что сообщили о том, что их всех увольняют.

Ранее стало известно, что сайты изданий медиагруппы главы «Вагнеров» стали недоступны в России 24 июня, а связанные с ЧВК группы в соцсетях были удалены, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:МедиаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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