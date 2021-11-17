Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению
Главный врач московской клинической больницы №52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко избрана председателем совета по общественному телевидению России, передаёт ОТР.
В сообщении говорится, что Марьяна Лысенко - дочь создателя и первого генерального директора ОТР Анатолия Лысенко. Указ о включении её в состав совета был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 12 ноября 2021 года. Предшественник Лысенко, Виталий Игнатенко, останется составе совета в качестве генерального директора ОТР.
Согласно указу президента, в совет также вошёл председатель совета директоров страховой компании «ВСК - Линия жизни» Валентин Соболев. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назначен председателем Наблюдательного совета ОТР.
Генеральный директор ОТР, тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85 году жизни в июне 2021 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
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