Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению

В сообщении говорится, что Марьяна Лысенко - дочь создателя и первого генерального директора ОТР Анатолия Лысенко. Указ о включении её в состав совета был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 12 ноября 2021 года. Предшественник Лысенко, Виталий Игнатенко, останется составе совета в качестве генерального директора ОТР.

Согласно указу президента, в совет также вошёл председатель совета директоров страховой компании «ВСК - Линия жизни» Валентин Соболев. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назначен председателем Наблюдательного совета ОТР.

Генеральный директор ОТР, тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85 году жизни в июне 2021 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

