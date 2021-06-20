Умер гендиректор ОТР Анатолий Лысенко

Жизнь Лысенко была связана с телевидением и журналистикой с 1956 г. В период 90-х он возглавлял ВГТРК, с 2002 года в качестве президента возглавлял Международную академии телевидения и радио. В 2012 году был назначен генеральным директором АНО «Общественное телевидение России».

Анатолию Лысенко было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, заслуженного журналиста России. Он был обладателем государственных премий и наград.

