Близкие и коллеги Анатолия Лысенко поделились воспоминаниями о нем

Первый заместитель гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Александр Пономарёв заявил, что «всё российское телевидение осиротело» после смерти тележурналиста и гендиректора канала Анатолия Лысенко, передаёт ОТР.

По его словам, Лысенко был «очень мудрым, добрым человеком, совершенно непреклонным в принципиальных вопросах».

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, в свою очередь, отметил, что Лысенко был «человеком невероятной культуры, фантастической эрудиции и высочайших человеческих нравственных качеств», а также «непререкаемым авторитетом».

Профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что Лысенко стал «зачинателем очень многих интересных программ». Он выразил надежду, что дело, которое начал тележурналист, продолжит «развиваться на глазах нашего российского народа».

Председатель совета ОТР Виталий Игнатенко добавил, что десятки учеников Лысенко работают на разных каналах и находятся в прекрасной творческой форме, поэтому россияне «ещё долго будут жить его наследием».

Генеральный директор ОТР, тележурналист Анатолий Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет. Его жизнь была связана с ТВ и журналистикой. Он возглавлял ВГТРК, был президентом Международной академии телевидения и радио, а 2012 году был назначен на пост гендиректора АНО «Общественное телевидение России».

Анатолию Лысенко было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России, заслуженного журналиста России. Он был обладателем государственных премий и наград.

