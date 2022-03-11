«Марток – семь порток»: Вильфанд рассказал, когда в Москву придут весна и женские платья

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля, когда мужчины смогут сбросить куртки и плащи, а женщины надеть красивые наряды, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее синоптики обещали, что до 20-х чисел марта погода в столичном регионе будет прохладной, а весеннее тепло придет в столицу к концу месяца.