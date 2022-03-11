«Марток – семь порток»: Вильфанд рассказал, когда в Москву придут весна и женские платья
Снег сойдет в Москве в конце марта – начале апреля, а солнце начнет побеждать морозы после Дня весеннего равноденствия
Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля, когда мужчины смогут сбросить куртки и плащи, а женщины надеть красивые наряды, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее синоптики обещали, что до 20-х чисел марта погода в столичном регионе будет прохладной, а весеннее тепло придет в столицу к концу месяца.
«Климат говорит о том, что март – это зимний месяц. От того, что плюс 2-3 градуса, конечно, на душе не теплеет. В марте душевного тепла ждать не стоит. А вот во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи, это будет уже весеннее ощущение. Не нужно будет звонить метеорологам, а на московских улицах сразу станет красиво от весенних нарядов женщин. Приход весны будет налицо. Что касается снега, он сойдет в третьей декаде марта – начале апреля», - сказал Вильфанд.
При этом он отметил, что уже в выходные на смену 20-градусным морозам в столице придет плюсовая температура.
«Есть поговорка о том, что в марте погода неустойчивая: "Пришел марток – надевай семь порток". Сейчас похода холодная, вчера в Подмосковье минимальная температура была 23,4 градуса мороза, сегодня тоже приближалась к 20-градусной отметке. В Москве сегодня было минус 11,6 градусов, это нормальная зимняя погода. Ночью и завтра утром тоже сохранятся отрицательные температуры, но после полудня будет уже от нуля до плюс 2 градусов. 13 и 14 марта температура повысится – в воскресенье ожидается плюс 3-5, в понедельник 4-6 градусов, это вполне теплая погода», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра.
Вильфанд предупредил, что со вторника станет прохладней, а солнце начнет побеждать холод после Дня весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20 марта.
«Затем усилится антициклон, облаков практически не будет. Со вторника по четверг ночные температуры будут низкие, в диапазоне минус 4-10 градусов, а дневные – около нуля или положительные. Еще чуть-чуть, и будет День весеннего равноденствия и энергий солнца станет ощутимой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Роман Вильфанд рассказывал НСН, откуда берутся имена циклонов и могут ли россияне купить себе «имя стихии».
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