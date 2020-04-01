Вильфанд пообещал теплый апрель в России

Погода в апреле в России будет соответствовать норме либо превышать ее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозу специалиста, на европейской территории страны в ее южной половине ожидается температура около нормы, в северной половине — выше нормы. Теплее чем обычно будет в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон будет около нормы, передает РИА Новости.