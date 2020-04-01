Вильфанд пообещал теплый апрель в России
Погода в апреле в России будет соответствовать норме либо превышать ее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По прогнозу специалиста, на европейской территории страны в ее южной половине ожидается температура около нормы, в северной половине — выше нормы. Теплее чем обычно будет в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон будет около нормы, передает РИА Новости.
Вильфанд добавил, что выпадение большого количества осадков прогнозируется в северной части Западной Сибири, на севере Средней Сибири (севере Красноярского края, северо-запад Якутии, Тюменская область), также на северо-западе Дальневосточного федерального округа, в Алтайском крае, Кировской области, сообщает «Москва 24».
Температурных аномалий в апреле не ожидается.
Между тем, ранее в Гидрометцентре предсказали в ночь на 1 апреля в Москве самую холодную ночь на неделе. Температура опустилась до -8 градусов. Тем не менее уже к концу этой недели в столице потеплеет до +10 градусов.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какая погода будет способствовать торможению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, чем выше температура воздуха, тем больше сокращается жизнеспособность опасного вируса.
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