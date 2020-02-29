«Марш Немцова» не набрал заявленное число участников
Участниками мемориального марша памяти Бориса Немцова в Москве стали 14,4 тыс. человек. Таковы данные «Белого счетчика» к 14 часам 29 февраля. Это в два раза меньше заявленных организаторами 30 тысяч демонстрантов.
Спустя 40 минут после начала шествия «Белый счетчик» обновил данные до 22,3 тыс. участников марша.
Отмечается при этом, что полиция начала демонтаж рамок металлоискателей на Страстном бульваре из-за отсутствия желающих присоединиться к колонне.
По последним данным ГУ МВД по городу Москва, число участников марша составило 10,5 тыс. человек.
Стало известно, что присоединиться к маршу отказались некоторые единомышленники Немцова. Его бывший помощник Михаил Конев заявил, что не пойдет на марш впервые за пять лет, потому что в мероприятии от памяти почти ничего не осталось.
«Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах - о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне - о Конституции, о неоднозначном деле «Сети» и опять под дудку Навального», — так Конев объяснил свое решение в Telegram-канале.
Драматург Эдуард Багиров также написал в Telegram, что его «воротит» смотреть на то, как «одноклеточные соратники» Немцова «торгуют его трупом».
Заявку на проведение марша подавал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники блогера Алексея Навального, члены партии «Яблоко» и др. Участники согласованной 15 февраля акции проследовали по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.
Напомним, первый губернатор Нижегородской области, впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
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