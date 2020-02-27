В Кремле оценили появление площади Немцова в Праге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом властей Праги решение увековечить имя российского оппозиционера Бориса Немцова, переименовав в его честь Площадь под каштанами у здания посольства РФ.

Представитель Кремля при этом посоветовал пражским властям не забывать о красноармейцах, пожертвовавших жизнями ради освобождения города от нацистов, пишет Ura.ru.

Песков также усомнился, что в Кремле будут отмечать годовщину убийства Немцова, пишет «Газета.ру». «Это некорректно, это не повод для отмечаний», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый губернатор Нижегородской области, впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

