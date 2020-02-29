Оппозицию обвинили в завозе людей из регионов на «Марш Немцова»
Об организованном подвозе участников из регионов на марш памяти Бориса Немцова, который проходит в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Лесонавал».
Соответствующее видео опубликовано в Сети.
Так, на записи слышно, как проводится инструктаж пассажиров по участию в «Марше Немцова». Затем пассажиры берут плакаты с лозунгами против коррупции и в защиту «политзаключенных».
Ранее стало известно, что мэрия Москвы согласовала проведение марша 15 февраля. Заявку на проведение марша подавал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники блогера Алексея Навального, члены партии «Яблоко» и др. Участники акции должны проследовать по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.
Напомним, первый губернатор Нижегородской области, впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
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