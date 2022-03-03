Мариничев призвал не доверять информации из массовых рассылок
Интернет-омбудсмен отметил, что злоумышленники зачастую хотят внушить людям ту или иную точку зрения.
Необходимо с осторожностью воспринимать любую информацию из рассылок в интернете, не поддаваться на провокации, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Важна не сама информация, а ее интерпретация. Когда звонят или пересылают, обращают внимание человека именно на то, чтобы он должным образом интерпретировал картинку так, как нужно злоумышленнику. Поэтому нужно очень цинично относиться к такого рода рассылкам, телефонным звонкам, не принимать их близко к сердцу, не принимать их должным образом. Ставьте все под сомнение. Это всегда задача перетащить вас на какую-то точку зрения, будьте нейтральны», - отметил он, отвечая на вопрос о фейках на тему военной операции.
Железный информационный занавес маловероятен в современном мире, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка»
- Škoda остановит свою деятельность в России
- Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ
- СМИ: в Чехии стали привлекать к ответственности за одобрение действий РФ на Украине
- Собянин отметил поступательное развитие Московской электронной школы
- Россия окончательно лишилась этапа «Формулы 1»
- Компания «Фольксваген» объявила об остановке производства автомобилей в РФ
- IKEA остановит работу магазинов в России и Белоруссии
- Во Франции арестовали яхту предположительно российского олигарха
- Песков: в Кремле не планируют национализировать имущество иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru