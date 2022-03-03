Мариничев призвал не доверять информации из массовых рассылок

Необходимо с осторожностью воспринимать любую информацию из рассылок в интернете, не поддаваться на провокации, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Важна не сама информация, а ее интерпретация. Когда звонят или пересылают, обращают внимание человека именно на то, чтобы он должным образом интерпретировал картинку так, как нужно злоумышленнику. Поэтому нужно очень цинично относиться к такого рода рассылкам, телефонным звонкам, не принимать их близко к сердцу, не принимать их должным образом. Ставьте все под сомнение. Это всегда задача перетащить вас на какую-то точку зрения, будьте нейтральны», - отметил он, отвечая на вопрос о фейках на тему военной операции.

Железный информационный занавес маловероятен в современном мире, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН ранее.

