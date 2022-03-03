Мариничев допустил автономность Рунета

Железный информационный занавес маловероятен в современном мире, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Сейчас очень важный вопрос – состояние интернета и противостояние – может ли стоять вопрос об уходе домена «ru» из мировой сети. В это верить не хочется, потому что этого быть не может, но мы не знаем, как будут развиваться события в этом отношении. Конечно, Рунет может превратиться в автономную подсеть интернета. И все сервисы, которые создаются и обслуживаются на территории РФ, они все равно будут продолжать работать. Но я в это не верю», - отметил Мариничев.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.

