Вассерман: Закон о суверенном Рунете нужен как защита от западных «друзей»
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего года.
В России принят закон об изоляции Рунета
В России принят закон об изоляции российского сегмента интернета. Он вступил в силу с 1 ноября 2019 года.
Анатолий Вассерман: «Я хорошо помню панику и истерику вокруг этого закона. На самом деле он принят для того, чтобы мы знали, что делать в случае, если нас изолируют извне. А к этому все идет», - заявил с интервью с НСН Анатолий Вассерман.
В Екатеринбурге прошли массовые акции протеста
В Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма на месте сквера в центре города. В итоге храм возведут на территории бывшего завода.
Анатолий Вассерман: «Насколько мне известно, этот сквер раньше не пользовался популярностью. Схема местного транспорта такая, что добраться до него, погулять, нет особого смысла. Главное, что значительная часть протестующих — это люди, многократно замеченные в протестах против всего подряд. И, в связи с этим, интересно, почему они поехали в Екатеринбург? Чтобы поскандалить? Или все-таки еще и потому, что там слишком велики настроения, противоречащие большей части традиционных ценностей русской цивилизации», - говорит он НСН.
Суд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Ему избрали новую меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Анатолий Вассерман: «Лично я бы судил его за убийство...замечательного театра имени Гоголя. Конечно, по московским меркам, этот театр не был самым лучшим, но он был заметно выше среднероссийского уровня. Теперь же он превратился в стриптиз-клуб. Даже если окажется, что те хозяйственные нарушения, что вменяют Серебренникову, действительно вызваны несовершенством нашего законодательства о расходовании госденег. Все равно деятельность Серебренникова надо расследовать, по меньшей мере, всем театральным сообществом», - комментирует в беседе с НСН Анатолий Вассерман.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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