Вассерман: Закон о суверенном Рунете нужен как защита от западных «друзей»

Анатолий Вассерман: «Насколько мне известно, этот сквер раньше не пользовался популярностью. Схема местного транспорта такая, что добраться до него, погулять, нет особого смысла. Главное, что значительная часть протестующих — это люди, многократно замеченные в протестах против всего подряд. И, в связи с этим, интересно, почему они поехали в Екатеринбург? Чтобы поскандалить? Или все-таки еще и потому, что там слишком велики настроения, противоречащие большей части традиционных ценностей русской цивилизации», - говорит он НСН.

