Интернет-омбудсмен: нужна культура вождения, а не штрафы для мотоциклистов
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное маневрирование.
В Госдуме подготовили и направили на рассмотрение правительству законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами машин и опасное маневрирование.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что вместо штрафов необходимо воспитывать культуру вождения.
«Да, мотоциклисты ездят достаточно быстро, неаккуратно. В принципе, всех автомобилистов раздражает такой их стиль вождения. Однако наказывать мотоциклистов, штрафовать – технически слишком сложная задача. Что мы будем делать? Если гоняться за ними, мы, тем самым, будем только повышать фактическую смертность на дорогах, они же будут убегать. А фотографировать номерные знаки, так это не автомобиль, это технически тоже непросто. Давайте лучше думать о безопасности движения, заботиться о культуре движения, прививать эту культуру. А штрафы, я уверен, здесь не помогут», – сказал он.
Кроме того, Мариничев в эксклюзивном интервью НСН подсчитал бессмысленным предложение ввести подоходных налог на роботов. В этом случае, как отметил интернет-омбудсмен, предприятиям будет невыгодно ставить роботов на конвейер.
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