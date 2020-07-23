Мотоциклистов оставят без преимуществ. Автоэксперт раскритиковал законопроект Госдумы

По мнению Похмелкина, решением проблемы, если и не станет выделение отдельных полос, то хотя бы отказ от значительного сужения полос. Он отметил, что такая тенденция в крупных городах хорошо просматривается.

«В таких условиях и автомобилистам случается тереться боками, а уж автомобилистам еще сложнее протиснуться. И нужно учить лучше и тех, и других. Автомобилистов, чтобы они оглядывались на мотоциклистов, а тех – чтобы не вели себя по-хамски. Наказывать за нарушения, в частности за превышение скорости, за нарушение правил разметки. Действующими мерами оперировать», - предложил свое решение Похмелкин.

Сама автор документа парламентарий Бессараб уверена, что только большие санкции смогут призвать мотоциклистов ездить безопаснее. Она отметила, что на сегодня ДТП погибает почти в 30 раз больше мотоциклистов, чем водителей авто.

