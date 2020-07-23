Мотоциклистов оставят без преимуществ. Автоэксперт раскритиковал законопроект Госдумы
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что решить проблему движения мотоциклистов между рядами можно, если научить участников движения соблюдать ПДД.
Депутат Светлана Бессараб внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий поведение мотоциклистов и мотопедистов на дорогах.
В частности, их предлагается штрафовать за езду между рядами и параллельное движение в одной полосе с другим транспортом. За это нарушение придется выложить 3 тысячи рублей, а если водитель начнет опасно лавировать между рядами, то сумма возрастет до 15 тысяч.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН раскритиковал документ, предложив решать проблему, исходя из уже имеющихся механизмов воздействия.
«Если мотоциклистам запретят находиться в одном ряду с другими транспортными средствами, то имеющееся сегодня у них преимущество будет потеряно. По сути это запретительный законопроект, и при его исполнении окажется, что никакого резона передвигаться на мотоциклах не будет», - предположил эксперт.
«Есть проблема взаимодействия мотоциклистов на дороге. И те, и другие часто бывают не правы, но решать ее надо не штрафами, карательная политика эффективной, как я считаю, не бывает», - отметил Похмелкин.
По мнению Похмелкина, решением проблемы, если и не станет выделение отдельных полос, то хотя бы отказ от значительного сужения полос. Он отметил, что такая тенденция в крупных городах хорошо просматривается.
«В таких условиях и автомобилистам случается тереться боками, а уж автомобилистам еще сложнее протиснуться. И нужно учить лучше и тех, и других. Автомобилистов, чтобы они оглядывались на мотоциклистов, а тех – чтобы не вели себя по-хамски. Наказывать за нарушения, в частности за превышение скорости, за нарушение правил разметки. Действующими мерами оперировать», - предложил свое решение Похмелкин.
Сама автор документа парламентарий Бессараб уверена, что только большие санкции смогут призвать мотоциклистов ездить безопаснее. Она отметила, что на сегодня ДТП погибает почти в 30 раз больше мотоциклистов, чем водителей авто.
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