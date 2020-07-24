Мариничев о налоге на роботов, штрафах для мотоциклистов и зарплатах чиновников
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России предлагают ввести подоходный налог на роботов
В России предлагают ввести подоходный налог на роботов, а собранные средства направлять в специально созданную структуру – Фонд переподготовки уязвимых профессий. Таким образом, люди, которых в ближайшие 15-20 лет могут заменить искусственным интеллектом, станут финансово защищены. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования.
Дмитрий Мариничев: «Смысл роботизации заключается в том, чтобы удалить из цепочки добавленной стоимости человека, тем самым изменить себестоимость, уменьшить ее и повысить прибыль. Отсюда вывод, что налог на прибыль автоматически увеличивается, и в казну поступает больше денег. Но если вводить налог на роботов, то предприятию становится невыгодно ставить робота на конвейер, а оставлять лучше на нем человека. Предприятиям наоборот нужно давать послабление, чтобы они были заинтересованы в техническом прогрессе, в уменьшении примитивного человеческого труда, высвобождая людей для более амбициозных и более наукоемких задач», – поделился своим мнением со слушателями НСН Дмитрий Мариничев.
Мотоциклистов хотят штрафовать за движение между рядами
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами и опасное лавирование.
Дмитрий Мариничев: «Да, мотоциклисты ездят достаточно быстро, неаккуратно. В принципе, всех автомобилистов раздражает такой их стиль вождения. Однако наказывать мотоциклистов, штрафовать – технически слишком сложная задача. Что мы будем делать? Если гоняться за ними, мы, тем самым, будем только повышать фактическую смертность на дорогах, они же будут убегать. А фотографировать номерные знаки, так это не автомобиль, это технически тоже непросто. Давайте лучше думать о безопасности движения, заботиться о культуре движения, прививать эту культуру. А штрафы, я уверен, здесь не помогут», – сказал он в эфире НСН.
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В министерстве финансов предложили приостановить индексацию зарплат российских чиновников. В ведомстве не уточнили, сколько всего средств удастся сэкономить.
Дмитрий Мариничев: «В данном случае индексация всегда идет со знаком плюс, поэтому заморозка индексации обозначает лишь то, что им не поднимут зарплату в этом году. Пусть лучше ответят на вопрос, сколько у нас чиновников и зачем? И поставьте цель и задачу, что автоматизация конкретных бизнес-процессов внутри государства приведет к определенным издержкам и сокращениям чиновничьего аппарата. По большому счету, функционировать государство должно с минимальными издержками, с минимальным набором человеческих ресурсов. Потому что люди должны заниматься производственной деятельностью, строить будущее, а не перекладывать бумажки», – отметил в интервью НСН Мариничев.
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