Мариничев о налоге на роботов, штрафах для мотоциклистов и зарплатах чиновников

Дмитрий Мариничев: «Да, мотоциклисты ездят достаточно быстро, неаккуратно. В принципе, всех автомобилистов раздражает такой их стиль вождения. Однако наказывать мотоциклистов, штрафовать – технически слишком сложная задача. Что мы будем делать? Если гоняться за ними, мы, тем самым, будем только повышать фактическую смертность на дорогах, они же будут убегать. А фотографировать номерные знаки, так это не автомобиль, это технически тоже непросто. Давайте лучше думать о безопасности движения, заботиться о культуре движения, прививать эту культуру. А штрафы, я уверен, здесь не помогут», – сказал он в эфире НСН.

