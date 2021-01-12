Мариничев: чиновники ответят за использование общедоступных ресурсов

Интернет-омбудсмен в беседе с НСН объяснил, почему чиновникам нельзя использовать мессенджеры в рабочих целях.

В Общественной палате предложили чиновникам отказаться от рабочих чатов в WhatsApp. Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал инициативу общественников скромной.

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«Если быть честным, использование мессенджеров в рабочих целях – недопустимая вещь. Потому что бизнес-процессы организации должны быть завязаны только на тех сервисах, которые эта компания может контролировать. А что уж говорить об исполнительной власти, у нее в обязательном порядке должны быть свои ресурсы, которые конспектируют, сохраняют, модулируют и управляют всей информацией, с которой работают чиновники. В противном случае произойдет утечка информации, так что предложение Общественной палаты слишком скромное. Нужно наоборот гораздо жестче отнестись и контролировать все информационные ресурсы, которым пользуются чиновники. То, что происходит сейчас, конечно, недопустимые вещи. За это чиновникам придется рано или поздно ответить», – сказал он.

Также Мариничев в беседе с НСН выступил за сохранение бумажных трудовых книжек, отметив, что IT-системы должны подстраиваться под потребности человека, а не менять привычки общества.

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ФОТО: Дмитрий Мариничев
ТЕГИ:Информационная БезопасностьИнтернетДмитрий Мариничев
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