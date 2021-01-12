Мариничев: чиновники ответят за использование общедоступных ресурсов

«Если быть честным, использование мессенджеров в рабочих целях – недопустимая вещь. Потому что бизнес-процессы организации должны быть завязаны только на тех сервисах, которые эта компания может контролировать. А что уж говорить об исполнительной власти, у нее в обязательном порядке должны быть свои ресурсы, которые конспектируют, сохраняют, модулируют и управляют всей информацией, с которой работают чиновники. В противном случае произойдет утечка информации, так что предложение Общественной палаты слишком скромное. Нужно наоборот гораздо жестче отнестись и контролировать все информационные ресурсы, которым пользуются чиновники. То, что происходит сейчас, конечно, недопустимые вещи. За это чиновникам придется рано или поздно ответить», – сказал он.

Также Мариничев в беседе с НСН выступил за сохранение бумажных трудовых книжек, отметив, что IT-системы должны подстраиваться под потребности человека, а не менять привычки общества.

