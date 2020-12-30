Путин утвердил уголовную ответственность за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщает Ura.ru.

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносит поправки в соответствующую статью Уголовного кодекса РФ и дополняет её положением об ответственности за клевету, распространённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет.

За клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении подписанный президентом закон устанавливает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Кроме того, предусмотрены принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Такое же наказание предусмотрено за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.

За клевету, распространённую с использованием служебного положения, будет грозить лишение свободы на срок до трёх лет. За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, могут лишить свободы на срок до четырёх лет, а за клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

