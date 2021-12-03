«Рост цен – это вечность»: Потапенко дал «мандариновый прогноз» на Новый год
Дефицит мандаринов у поставщиков может начаться через две недели, также под ударом красная икра, мясо, колбаса и конфеты, сказал НСН Дмитрий Потапенко.
Рост цен на мандарины пока не связан с их дефицитом, однако ближе к Новому году стоимость главных фруктов грядущих праздников может повыситься еще на 15%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко.
Ранее стало известно, что мандарины подорожали в России за год на 25%. Речь идет о несетевой рознице, при этом в ноябре килограмм мандаринов в среднем стоил 164 рубля.
«Пока дефицита мандаринов нет, потому что это история отсроченная, но недельки через две может появиться недостаток товара у поставщиков. Да, конечно, рост цен будет однозначно. К концу декабря можно ожидать рост цен процентов на 15. Рост цен на территории России – это вечность, он был, будет и останется навсегда», - сказал Потапенко.
По его словам, перед Новым годом не будет «прямого дефицита» мандаринов и других продуктов для праздничного стола, а будет их «замещение». Речь также идет о красной икре, мясе, колбасе «и, конечно, конфетах».
При этом бизнесмен указал на виновников роста цен.
«Это иллюзия что можно сказать, кто поднимает цены – поставщики или сети. Если увеличилась кадастровая стоимость, кто ее поднял? Государство. Кадастр все будут платить. Тот, кто больше всех возглавляет хулу, тот на самом деле и является виновником подъема цен», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце октября Роспотребнадзор заявил о приостановке поставок турецких мандаринов на российский рынок из-за выявления в этих фруктах опасных пестицидов.
Как заявил «Радиоточке НСН» доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов, это может быть «завуалированными действиями России» в ответ на появление турецких беспилотников над Донбассом.
Кроме того, стало известно, что импорт в Россию мандаринов из Абхазии в этом сезоне может упасть в два раза по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дала краснодарская таможня на основе начала «мандаринового сезона», который стартовал в начале октября.
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