«Рост цен – это вечность»: Потапенко дал «мандариновый прогноз» на Новый год

«Пока дефицита мандаринов нет, потому что это история отсроченная, но недельки через две может появиться недостаток товара у поставщиков. Да, конечно, рост цен будет однозначно. К концу декабря можно ожидать рост цен процентов на 15. Рост цен на территории России – это вечность, он был, будет и останется навсегда», - сказал Потапенко.

По его словам, перед Новым годом не будет «прямого дефицита» мандаринов и других продуктов для праздничного стола, а будет их «замещение». Речь также идет о красной икре, мясе, колбасе «и, конечно, конфетах».

При этом бизнесмен указал на виновников роста цен.

«Это иллюзия что можно сказать, кто поднимает цены – поставщики или сети. Если увеличилась кадастровая стоимость, кто ее поднял? Государство. Кадастр все будут платить. Тот, кто больше всех возглавляет хулу, тот на самом деле и является виновником подъема цен», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце октября Роспотребнадзор заявил о приостановке поставок турецких мандаринов на российский рынок из-за выявления в этих фруктах опасных пестицидов.