«Маньяк или козел отпущения?»: Химическая кастрация педофилов смутила правозащитников
В странах постсоветского пространства «обвинительное» правосудие, при этом в делах о педофилии зачастую преобладают эмоции, сказал в эфире НСН Иван Мельников.
Химическую кастрацию для педофилов применять рискованно, поскольку велика вероятность вынесения ошибочных приговоров, заявил в интервью НСН вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
В Белоруссии ранее объявили об изменениях в УК, предполагающих принудительное лечение педофилов. Алгоритм лечения допускает применение химической кастрации.
«Если говорить о лечении, наверное, это хорошая и правильная позиция. Помимо того, что этого человека надо изолировать, во время нахождения в тюрьме с ним должны работать соответствующие службы. Другой вопрос, относительно каких-то химических вещей коллегам из Белоруссии надо очень внимательно посмотреть. Система правосудия на постсоветском пространстве очень далека от идеала, обвинительный уклон сплошь и рядом, и нередки ситуации, когда потом выясняется, что человека неправильно поймали, а тех, кто действительно совершал такие ужасные преступления, зачастую не ловят. Находят "козла отпущения", - и хорошо», - сказал Мельников.
По его мнению, в России сегодня нельзя применять ни химическую кастрацию, ни смертную казнь.
«Это так же, как смертная казнь. У нас в стране она не может быть, в том числе и из-за того, что есть опасность вынесения неправосудных приговоров. Если условно человеку отрубить руку, а потом выяснится, что это не он? Недавно, спустя 20 лет, в отношении якобы серийного маньяка выяснили, что это не он, а убийцей был бывший полицейский, который мог гулять на свободе все эти годы. Тут же могут быть абсолютно идентичные случаи. Бывает, что в таких делах эмоции перевешивают. А когда происходит несколько преступлений, нередко правоохранители скрывают, что орудует маньяк, чтобы население не пугалось. Я за изоляцию и последующее лечение всех этих людей, но без химических вмешательств, потому что могут быть далеко не те последствия, которых мы ждем», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, врач-психиатр Лев Пережогин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что педофилы страдают психическим расстройством, которое не вылечить с помощью химической кастрации.
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