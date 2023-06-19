В Белоруссии утвердили клинический протокол, включающий химическую кастрацию
В Белоруссии по инициативе Генпрокуратуры республики утвердили план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что был утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия, приняты меры по развитию доступной для населения сексологической помощи.
Кроме того, в плане говорится о принудительном лечении педофилов, с этой целью были подготовлены изменения в Уголовный кодекс Белоруссии.
«Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации», - отметили в ведомстве.
Ранее депутаты ЛДПР заявили, что намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в России химической кастрации педофилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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