В Белоруссии утвердили клинический протокол, включающий химическую кастрацию

В сообщении уточняется, что был утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия, приняты меры по развитию доступной для населения сексологической помощи.

Кроме того, в плане говорится о принудительном лечении педофилов, с этой целью были подготовлены изменения в Уголовный кодекс Белоруссии.

«Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации», - отметили в ведомстве.

Ранее депутаты ЛДПР заявили, что намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в России химической кастрации педофилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

