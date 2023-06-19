«Глаза боятся...»: Химическую кастрацию педофилов назвали бесполезной

«Это бесполезная и неэффективная мера. Все расстройства полового влечения – это психические расстройства, с уровнем гормонов они никак не связаны. Кому-то из этих людей можно помочь, но не кастрацией, а фармакологическим лечением. А ядерные формы расстройств скорректировать довольно трудно, как и гомосексуализм. Решение проблемы зависит от правосознания граждан, в каждом обществе принимают собственное решение. Где-то их вешают, а где-то публикуют на страницах глянцевых журналов», - отметил он.

Пережогин призвал уделить внимание информационной безопасности детей и отметил, что перспектива наказания вряд ли «испугает» педофила.

«На мой взгляд, нужно повышать информационную безопасность детей. Дети должны понимать, что с чужими дядями или тетями нельзя куда-то ходить или переписываться в интернете. Ребенок должен быть осведомлен, как не стать жертвой. Если алкоголик или наркоман услышит новость о том, что его посадят в тюрьму, у нас меньше станет употребляющих? Нет, конечно. В этом случае такая же ситуация. Глаза боятся, руки делают. Чем острее переживание, тем более вычурной становится реализация», - добавил собеседник НСН.

На рассмотрение депутатов Госдумы вскоре внесут проект закона о химической кастрации преступников, изнасиловавших несовершеннолетних, сообщает в Telegram фракция ЛДПР. Как отметил депутат Борис Чернышов, в ряде стран существует такая же проблема и во избежание рецидивов там применяют химическую кастрацию, передает «Радиоточка НСН».

