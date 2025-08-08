Манул Тимофей стал самой упоминаемой в СМИ кошкой в России

Ко Всемирному дню кошек аналитики Дзен Новостей назвали самых упоминаемых представителей семейства кошачьих в российских СМИ, сообщает «Газета.Ru».

Лидером рейтинга стал манул Тимофей из Московского зоопарка, о котором писали в полтора раза чаще, чем о занявшей второе место кошке Шупетт — питомце модельера Карла Лагерфельда.

Как отмечает издание, чаще всего публикации о Тимофее касались его биографии и фотографий, публикуемых зоопарком. В пятерку самых медийных кошек также вошли домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. СМИ активно писали о привычках этих животных, их владельцах и условиях содержания.

Среди других популярных в новостях представителей — амурский тигр Тихон, рыси Чип и Гайка, а также дальневосточный леопард Мизер, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СМИКошки

