Манул Тимофей стал самой упоминаемой в СМИ кошкой в России
Ко Всемирному дню кошек аналитики Дзен Новостей назвали самых упоминаемых представителей семейства кошачьих в российских СМИ, сообщает «Газета.Ru».
Лидером рейтинга стал манул Тимофей из Московского зоопарка, о котором писали в полтора раза чаще, чем о занявшей второе место кошке Шупетт — питомце модельера Карла Лагерфельда.
Как отмечает издание, чаще всего публикации о Тимофее касались его биографии и фотографий, публикуемых зоопарком. В пятерку самых медийных кошек также вошли домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. СМИ активно писали о привычках этих животных, их владельцах и условиях содержания.
Среди других популярных в новостях представителей — амурский тигр Тихон, рыси Чип и Гайка, а также дальневосточный леопард Мизер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Встреча Путина и Трампа предварительно намечена на конец следующей недели
- Манул Тимофей стал самой упоминаемой в СМИ кошкой в России
- Политолог заявил о возможном обсуждении идеи нейтральных войск на Украине
- Фонд кино профинансирует 18 фильмов, включая сиквелы «Холопа» и «Чебурашки»
- На Кубани изъяли 5,5 тонны нелицензированного вина на 1,3 миллиона рублей
- Сябитова призвала россиян отказаться от проведения роскошных свадеб
- СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме
- Минобороны сообщило о перехвате 23 украинских БПЛА над российскими регионами
- Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»
- Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru