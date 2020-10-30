Мантуров: В 20 регионах России есть проблемы с медицинским кислородом

Сложности с наличием медицинского кислорода наблюдаются в нескольких десятках регионов России, правительство страны работает над преодолением дисбаланса. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, около 20 регионов сообщили о проблемах с медицинским кислородом. Мантуров отметил, что ведомство опросило властей всех субъектов РФ, в результате чего стало известно об «определённом дисбалансе» в наличии кислорода.

Глава Минпромторга отметил, что министерство и региональные медучреждения отрабатывают режим поставки медкислорода «где-то баллонов, где-то в жидком виде». Кроме того, Мантуров добавил, что Минпромторг совместно с Минздравом работает над восстановлением баланса объёмов производства и потребления медицинского кислорода.

Ранее СМИ сообщали, что в одной из больниц Ростова-на-Дону пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка медкислорода. Позже замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Российский Минздрав поручил провести проверку в связи с инцидентом, в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

