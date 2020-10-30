Мантуров: В 20 регионах России есть проблемы с медицинским кислородом
Сложности с наличием медицинского кислорода наблюдаются в нескольких десятках регионов России, правительство страны работает над преодолением дисбаланса. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга, около 20 регионов сообщили о проблемах с медицинским кислородом. Мантуров отметил, что ведомство опросило властей всех субъектов РФ, в результате чего стало известно об «определённом дисбалансе» в наличии кислорода.
Глава Минпромторга отметил, что министерство и региональные медучреждения отрабатывают режим поставки медкислорода «где-то баллонов, где-то в жидком виде». Кроме того, Мантуров добавил, что Минпромторг совместно с Минздравом работает над восстановлением баланса объёмов производства и потребления медицинского кислорода.
Ранее СМИ сообщали, что в одной из больниц Ростова-на-Дону пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка медкислорода. Позже замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Российский Минздрав поручил провести проверку в связи с инцидентом, в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Мантуров: В 20 регионах России есть проблемы с медицинским кислородом
- СМИ: Ответственность за теракт в Ницце взяла неизвестная тунисская группировка
- Президент Таджикистана отправил правительство в отставку
- РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Бразилии
- Пять терактов предотвратили в Центральной России в 2020 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru