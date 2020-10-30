СМИ: В Ростове возбудили уголовное дело после гибели пациентов COVID-госпиталя

Уголовное дело по факту гибели пациентов госпиталя для больных с коронавирусом было возбуждено в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности», добавив, что в настоящее время правоохранители проводят обыски в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и минздраве региона, а также по месту жительства бывшего начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой.

Ранее ростовские СМИ сообщили, что в одной из местных больниц пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка кислорода, а 27 октября замглавы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Минздрав РФ поручил провести проверку.

Позже стало известно, что глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая, покинули свои должности.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:БольницаУголовное ДелоКоронавирусРостов-на-Дону
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