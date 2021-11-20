Мантуров: У России есть мощности выйти на производство 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 году
Россия может выйти на выпуск 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия 1».
«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию, и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в 2 млрд», — цитирует министра «Интерфакс».
По словам Мантурова, в гражданский оборот в России поступило 100 млн вакцин.
«Если брать даже на сегодняшний день, то уже введено в гражданский оборот более 100 млн вакцин. Это и двухкомпонентный «Спутник V», «Спутник Лайт», и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз», — приводит слова министра RT.
Ранее стало известно, что Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума «Биотехмед».
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