Мантуров: Россия произвела 170 млн комплектов вакцин от коронавируса
Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума «Биотехмед».
«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин», — цитирует министра ТАСС.
Как отметил Мантуров, большая часть всех произведенных вакцин — «Спутник V». В сентябре компании «Генериум» и «Биокад» выпустили 40 млн доз двух компонентов препарата. До конца года планируется производство еще около 150 млн доз вакцины.
«Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», — добавил глава Минпромторга.
Министр отметил, что в РФ наблюдается «избыток» вакцин от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Центр хронических болезней откроется в Сколкове в конце 2023 года
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
- Цена на газ в Европе достигла рекордных $1200 за тысячу кубометров
- В ГУМе открылся центр вакцинации от COVID-19
- В России выявили 25 781 случай коронавируса за сутки
- Кочарян заявил о готовности к акциям для смены власти в Армении
- Напряжённый сезон: Мурашко призвал привиться от гриппа
- Мантуров: Россия произвела 170 млн комплектов вакцин от коронавируса
- Центр COVID-вакцинации в Гостином дворе в Москве закрывается
- В Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru