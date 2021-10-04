Мантуров: Россия произвела 170 млн комплектов вакцин от коронавируса

Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума «Биотехмед».

«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин», — цитирует министра ТАСС.

Как отметил Мантуров, большая часть всех произведенных вакцин — «Спутник V». В сентябре компании «Генериум» и «Биокад» выпустили 40 млн доз двух компонентов препарата. До конца года планируется производство еще около 150 млн доз вакцины.

«Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», — добавил глава Минпромторга.

Министр отметил, что в РФ наблюдается «избыток» вакцин от коронавируса.

