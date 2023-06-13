Мантуров: Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году», - отметил Мантуров, отвечая на вопрос о возрождении бренда «Ока».

Накануне глава Минпромторга заявил, что Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений.

Ранее Мантуров сообщил, что завод Toyota в Санкт-Петербурге и другие активы японской компании в РФ продали без опциона на обратный выкуп, напоминает RT.

