«АвтоВАЗ» запланировал экспорт 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

Компания «АвтоВАЗ» планирует экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году, до 50 тысяч машин — в 2024-м. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов в беседе с РИА Новости.

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По словам Соколова, «АвтоВАЗ» только начинаем «раскачивать» экспортные программы, которые во многом будут зависеть от готовности партнеров на уровне государственного регулирования. Президент компании указал, что сборочные производства в Узбекистане и Казахстане уже готовы к запуску, пишет RT. Однако в республиках необходимо принять ряд государственных мер по техническому регулированию.

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — подчеркнул Соколов.

В начале 2023 года «АвтоВАЗ» планировал экспортировать 30 тысяч автомобилей, однако позже в компании заявили о намерении пересмотреть экспортную программу.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность организовать сборку Lada Vesta флагманского поколения в Узбекистане, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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