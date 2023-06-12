«АвтоВАЗ» запланировал экспорт 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» только начинаем «раскачивать» экспортные программы, которые во многом будут зависеть от готовности партнеров на уровне государственного регулирования. Президент компании указал, что сборочные производства в Узбекистане и Казахстане уже готовы к запуску, пишет RT. Однако в республиках необходимо принять ряд государственных мер по техническому регулированию.

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — подчеркнул Соколов.

В начале 2023 года «АвтоВАЗ» планировал экспортировать 30 тысяч автомобилей, однако позже в компании заявили о намерении пересмотреть экспортную программу.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность организовать сборку Lada Vesta флагманского поколения в Узбекистане, напоминает телеканал «360».

