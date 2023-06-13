Мантуров: Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений
Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Как отметил министр, мощности предприятий позволяют увеличить экспортные поставки. В частности, это касается производителей, своевременно подписавших специальные инвестиционные контракты и проводящих модернизацию.
«У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта», — указал Мантуров.
Министр подчеркнул, что клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке продолжает расширяться. Этому способствуют обучение фермеров методикам внесения удобрений и разработка смесей для определенного региона.
Ранее Мантуров сообщил, что завод Toyota в Санкт-Петербурге и другие активы японской компании в РФ продали без опциона на обратный выкуп, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru