Мамонова не смогли вывести из медикаментозного сна

Медики не сумели вывести из медикаментозного сна музыканта и актёра Петра Мамонова, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он вновь полностью подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Ольгу Мамонову.

70-летний артист был госпитализирован с COVID-19 более двух недель назад, c 1 июля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.