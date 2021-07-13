Мамонова не смогли вывести из медикаментозного сна
Медики не сумели вывести из медикаментозного сна музыканта и актёра Петра Мамонова, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он вновь полностью подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Ольгу Мамонову.
70-летний артист был госпитализирован с COVID-19 более двух недель назад, c 1 июля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По словам жены, накануне врачи попытались отменить лекарства, применяемые при медикаментозном сне, а также перевести дыхание частично на самостоятельное. Однако ничего не вышло.
Петр Мамонов - основатель и лидер группы «Звуки Му». Он снялся в ряде фильмов, наиболее известны его работы в картинах «Игла», «Такси-блюз», «Остров», «Царь». Он отмечен кинематографическими наградами.
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