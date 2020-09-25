Малышева сравнила коронавирус, аллергию и грипп
Врач и телеведущая Елена Малышева нашла общие симптомы у коронавируса, аллергии и гриппа. Аналогию она провела в передаче «Жить здорово».
По ее словам, во всех трех случаях возможен кашель и насморк. Кроме того, может произойти потеря обоняния, которую связывают с заболеванием COVID-19.
Помимо этого, у заразившегося коронавирусом и заболевшего гриппом повышается температура. Малышева обратила внимание, что при аллергии температура остается в норме.
Для COVID-19 и гриппа общим признаком также являются одышка и слабость. В свою очередь, при аллергии одышка возникнет только в случае астмы, а вот слабости не будет.
По ее словам, при гриппе пациент испытывает ломоту в мышцах, то же самое могут почувствовать заразившиеся коронавирусом.
Для того, чтобы не бояться подхватить инфекцию, Малышева призвала сделать вакцину. Она также напомнила, что иммунитет повышает правильный отдых и здоровое питание.
Ранее стало известно, что мэр Москвы вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Так, работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы. Работодателям же градоначальник советует перевести как можно больше своих сотрудников на дистанционную работу и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru