Малышева сравнила коронавирус, аллергию и грипп

Для COVID-19 и гриппа общим признаком также являются одышка и слабость. В свою очередь, при аллергии одышка возникнет только в случае астмы, а вот слабости не будет.

По ее словам, при гриппе пациент испытывает ломоту в мышцах, то же самое могут почувствовать заразившиеся коронавирусом.

Для того, чтобы не бояться подхватить инфекцию, Малышева призвала сделать вакцину. Она также напомнила, что иммунитет повышает правильный отдых и здоровое питание.

Ранее стало известно, что мэр Москвы вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Так, работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы. Работодателям же градоначальник советует перевести как можно больше своих сотрудников на дистанционную работу и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

