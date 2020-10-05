Малышева рассказала, когда российским ученым дадут Нобелевскую премию
Известная врач и телеведущая заявила НСН, что российская наука и медицина не стоят на месте.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили американским ученым Харви Альеру и Чарльзу Райсу, а также британскому вирусологу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита С и исследования.
В частности, ученые выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможным проведение анализов крови и применение новых лекарств.
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире НСН, что гепатит С перестал быть неизлечимой болезнью, в частности, благодаря новым Нобелевским лауреатам.
«Я разделяю решение Нобелевского комитета и приветствую тех, кто занимался фундаментальными исследованиями, которые стали основой излечения тяжелейшей болезни», - сказала она.
Малышева также рассказала, почему российские ученые получали Нобелевские премии последний раз в начале прошлого века.
«Причин много. Одна из них состоит в том, что в XX-XXI веках мы пережили несколько войн, а также смену исторических формаций. Я знаю, как много сил сейчас пытается вложить наше государство в науку. Результат будет через 20 – 50 лет. Но уже сегодня в прикладных специальностях наша страна выглядит очень достойно», - отметила врач.
Малышева напомнила, как быстро в России начали производство теста на коронавирус: это произошло через две недели после того, как Китай описал геном COVID-19.
По ее словам, это стало возможным благодаря отечественным генетикам, вирусологам и производственникам. Она отметила, что Россия первой в мире начала грандиозные исследования вакцины от коронавируса только за счет уже имеющихся методов создания новых вакцин.
«Я верю, что пройдут годы и нобелевские лауреаты будут из России. Я очень хочу сказать, что многие лауреаты Нобелевской премии работали в США, но представляли свои страны. Очень важно финансировать стажировки наших ученых, студентов, аспирантов в лучших научных центрах мира. Это обязательно даст результат», - добавила Малышева.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что полномасштабный ввод российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот может начаться уже в конце октября.
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