Малышева рассказала, когда российским ученым дадут Нобелевскую премию

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире НСН, что гепатит С перестал быть неизлечимой болезнью, в частности, благодаря новым Нобелевским лауреатам.

«Я разделяю решение Нобелевского комитета и приветствую тех, кто занимался фундаментальными исследованиями, которые стали основой излечения тяжелейшей болезни», - сказала она.

Малышева также рассказала, почему российские ученые получали Нобелевские премии последний раз в начале прошлого века.

«Причин много. Одна из них состоит в том, что в XX-XXI веках мы пережили несколько войн, а также смену исторических формаций. Я знаю, как много сил сейчас пытается вложить наше государство в науку. Результат будет через 20 – 50 лет. Но уже сегодня в прикладных специальностях наша страна выглядит очень достойно», - отметила врач.

Малышева напомнила, как быстро в России начали производство теста на коронавирус: это произошло через две недели после того, как Китай описал геном COVID-19.

По ее словам, это стало возможным благодаря отечественным генетикам, вирусологам и производственникам. Она отметила, что Россия первой в мире начала грандиозные исследования вакцины от коронавируса только за счет уже имеющихся методов создания новых вакцин.

«Я верю, что пройдут годы и нобелевские лауреаты будут из России. Я очень хочу сказать, что многие лауреаты Нобелевской премии работали в США, но представляли свои страны. Очень важно финансировать стажировки наших ученых, студентов, аспирантов в лучших научных центрах мира. Это обязательно даст результат», - добавила Малышева.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что полномасштабный ввод российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот может начаться уже в конце октября.

