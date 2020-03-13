Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава России
Раздел, посвященный новому коронавирусуинфекции, появился на официальном сайте министерства здравоохранения Российской Федерации. Любой желающий сможет ознакомиться на этом ресурсе со всей оперативной информацией по данной теме.
Информация будет обновляться на постоянной основе по мере поступления новых данных. Здесь же публикуются клинические рекомендации, ответы на вопросы. Информация в этом разделе дополняет публикации Роспотребнадзора и Федерального оперативного штаба по предупреждению и борьбе с COVID-19.
Ранее сегодня оперативный штаб сообщил об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом в России. Эта информация также отражена в ресурсе Минздрава.
Заболевшие выявлены в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Пермском крае, передает ОТР.
Все пациенты помещены в больницы в инфекционные отделения. Всех контактировавших с заражёнными также поместят под медицинское наблюдение.
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