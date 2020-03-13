Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава России

Ранее сегодня оперативный штаб сообщил об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом в России. Эта информация также отражена в ресурсе Минздрава.

Заболевшие выявлены в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Пермском крае, передает ОТР.

Все пациенты помещены в больницы в инфекционные отделения. Всех контактировавших с заражёнными также поместят под медицинское наблюдение.

