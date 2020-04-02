Малышева поведала о борьбе ее сына с коронавирусом в США

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала, что один из ее сыновей сейчас находится в США и помогает спасать больных коронавирусом.

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В интервью «Московскому комсомольцу» телеведущая заявила, что в США ее сын обучается по специализации кардиология в одном из крупнейших кардиологических госпиталей страны.

С началом пандемии все медики и обучающиеся вышли на борьбу с коронавирусом. Сын телеведущей с 1 апреля начал работать в реанимации. По словам Малышевой, в США сложилась довольно опасная ситуация, поэтому спасением пациентов занимаются все медики, независимо от их специализации.

«Сейчас — на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая», - отметила Малышева.

Ранее Малышева заявляла в соцсетях, эпидемиологическая ситуация в России спокойная, так как были приняты карантинные меры, в частности, перекрыта граница с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Елена МалышеваКоронавирус