Малышева поведала о борьбе ее сына с коронавирусом в США

В интервью «Московскому комсомольцу» телеведущая заявила, что в США ее сын обучается по специализации кардиология в одном из крупнейших кардиологических госпиталей страны.



С началом пандемии все медики и обучающиеся вышли на борьбу с коронавирусом. Сын телеведущей с 1 апреля начал работать в реанимации. По словам Малышевой, в США сложилась довольно опасная ситуация, поэтому спасением пациентов занимаются все медики, независимо от их специализации.



«Сейчас — на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая», - отметила Малышева.



Ранее Малышева заявляла в соцсетях, эпидемиологическая ситуация в России спокойная, так как были приняты карантинные меры, в частности, перекрыта граница с Китаем.

