Малышева похвалили спасших МакSим медиков

По ее словам, сотрудники медучреждения смогли предотвратить последствия заболевания. «Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что она единомоментно находилась и на искусственной вентиляции легких, и на ЭКМО. <…> Это гениально!» — заявила Малышева.

Ранее сообщалось, что певица пришла в себя после длительной комы.

