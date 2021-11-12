Малышева похвалили спасших МакSим медиков
Певица МакSим, которая провела в медикаментозной коме полтора месяца, выжила благодаря гениальности врачей, сообщила в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец» российский врач и телеведущая Елена Малышева, сообщает телеканал «360».
По ее словам, сотрудники медучреждения смогли предотвратить последствия заболевания. «Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что она единомоментно находилась и на искусственной вентиляции легких, и на ЭКМО. <…> Это гениально!» — заявила Малышева.
Ранее сообщалось, что певица пришла в себя после длительной комы.
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