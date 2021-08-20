Данко не поверил в болезнь певицы МакSим

По его мнению, информация об этом является не более, чем пиар-ходом. Певец заявил, что история о болезни с самого начала вызвала у него подозрения. Данко предполагает, что через некоторое время звезда вернется и даст большой концерт.

При этом он оговорился, что полностью не уверен в том, что болезнь МакSим являлась способом пропиариться.

Тем временем, певица опубликовала в Instagram первые фото после возвращения из больницы домой. На снимках, которые появились в её «stories», можно увидеть букеты цветов, которые в знак поддержки присылают певице её поклонники, а также российские знаменитости.

