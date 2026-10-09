СМИ: Уиткофф посетит Москву, чтобы добиться прорыва в переговорах
Представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь намерены посетить Москву, сообщает Axios.
Они планируют обсудить урегулирование ситуации на Украине. По данным портала, администрация США надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский отправил переговорщиков в США для обсуждения «комплексного» мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Соцфонд рассказал, кто автоматически получает выписку о будущей пенсии
- СМИ: Уиткофф посетит Москву, чтобы добиться прорыва в переговорах
- В Госдуме заявили, что участвовать в СВО будут все россияне
- СМИ: Жители красноярского Севера пожаловались на угрозу голода
- СМИ: США завершают подготовку к возобновлению боевых действий в Иране
- СМИ: Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута
- Эстония: НАТО может за несколько часов перекрыть Финский залив для РФ
- Путин отпраздновал день рождения со старым другом
- Зеленский отправил переговорщиков в США для обсуждения «комплексного» мирного плана
- В Иркутске сняли карантин после смерти от таинственной пневмонии