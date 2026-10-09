СМИ: Уиткофф посетит Москву, чтобы добиться прорыва в переговорах

Они планируют обсудить урегулирование ситуации на Украине. По данным портала, администрация США надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский отправил переговорщиков в США для обсуждения «комплексного» мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

