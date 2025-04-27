МЧС: В Красноярском крае загорелись 10 жилых домов

В Красноярском крае сотрудники МЧС РФ начали тишать крупный пожар, в результате которого вспыхнули 10 жилых домов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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По данным источника, ЧП случилось в населенном пункте Таежное. Известно, что информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что из-за теплой ветряной погоды пламя распространилось очень быстро. В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают свыше 70 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов на складе боеприпасов, был отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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