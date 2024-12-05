Путин заявил, что малообеспеченные россияне испытывают дополнительную нагрузку

Глава государства согласился, что доходы от депозитов выросли, указав, что не все россияне имеют сбережения в банках. На эти слои населения, по словам президента, «нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем».

Люди, не имеющие крупных сумм на счету, страдают от повышения цен. И таких малообеспеченных россиян больше, чем тех, у кого хорошие банковские депозиты, сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что детские пособия для малообеспеченных семей вырастут в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

