«Мало строили». Заслуженный учитель о проблеме трехсменки в школах

Евгений Ямбург рассказал "Радиоточке НСН", что в третью смену вынуждены учиться многие школьники в новой Москве. 

Владимир Путин поручил обеспечить необходимые меры для полного отказа от третьих смен в школах к 2023-2024 учебному году. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема трехсменного обучения существует не только в регионах, но и в новой Москве, где количество школ значительно уступает количеству учащихся.

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«Это происходит потому, что их недостаточно строили. Скажем, в Москве эта проблема ликвидирована. Но присоединена новая Москва, которая раньше была в субъекте Подмосковье. Там, действительно, очень большая напряженность со сменами, но сейчас там принята масштабная программа и идет ускоренное строительство школ для того, чтобы ликвидировать трехсменность. То же самое в таких городах, например, как Красноярск, Екатеринбург, там эта проблема существует. Ситуация требует дополнительных финансовых вложений, тогда эта проблема будет решена, а накапливалась она десятилетиями», - рассказал Ямбург.

Ямбург напомнил, что для ребенка обучение в третью смену неполезно, так как уроки заканчиваются слишком поздно.

Ранее Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
ТЕГИ:УченикиШкола
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