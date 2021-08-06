«Мало строили». Заслуженный учитель о проблеме трехсменки в школах

«Это происходит потому, что их недостаточно строили. Скажем, в Москве эта проблема ликвидирована. Но присоединена новая Москва, которая раньше была в субъекте Подмосковье. Там, действительно, очень большая напряженность со сменами, но сейчас там принята масштабная программа и идет ускоренное строительство школ для того, чтобы ликвидировать трехсменность. То же самое в таких городах, например, как Красноярск, Екатеринбург, там эта проблема существует. Ситуация требует дополнительных финансовых вложений, тогда эта проблема будет решена, а накапливалась она десятилетиями», - рассказал Ямбург.

Ямбург напомнил, что для ребенка обучение в третью смену неполезно, так как уроки заканчиваются слишком поздно.

Ранее Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно.

