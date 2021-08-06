«Мало строили». Заслуженный учитель о проблеме трехсменки в школах
Евгений Ямбург рассказал "Радиоточке НСН", что в третью смену вынуждены учиться многие школьники в новой Москве.
Владимир Путин поручил обеспечить необходимые меры для полного отказа от третьих смен в школах к 2023-2024 учебному году. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема трехсменного обучения существует не только в регионах, но и в новой Москве, где количество школ значительно уступает количеству учащихся.
«Это происходит потому, что их недостаточно строили. Скажем, в Москве эта проблема ликвидирована. Но присоединена новая Москва, которая раньше была в субъекте Подмосковье. Там, действительно, очень большая напряженность со сменами, но сейчас там принята масштабная программа и идет ускоренное строительство школ для того, чтобы ликвидировать трехсменность. То же самое в таких городах, например, как Красноярск, Екатеринбург, там эта проблема существует. Ситуация требует дополнительных финансовых вложений, тогда эта проблема будет решена, а накапливалась она десятилетиями», - рассказал Ямбург.
Ямбург напомнил, что для ребенка обучение в третью смену неполезно, так как уроки заканчиваются слишком поздно.
Ранее Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Россиянам напомнили о базовых принципах безопасности на охоте
- Восемь российских перевозчиков получили допуски для полетов на египетские курорты
- 125 детских площадок установлено в Подмосковье с начала года
- «Это приведет к восстанию». В Мособлдуме отвергли платную парковку во дворах
- Глава МЧС России предрек увеличение числа и масштабов стихийных бедствий
- СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре
- «Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
- Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных организаций
- Путин поручил с 2022 года приступить к обновлению общественного транспорта в России
- Молодым тяжело. Врач рассказала об особенностях вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru