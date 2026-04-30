Суд изъял активы экс-главы таможни Подмосковья на 500 миллионов рублей

Зеленоградский районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из материалов иска, Романовский, занимая должность с публичными полномочиями, приобрел в Ставрополе коммерческую недвижимость и создал на ее базе сеть фитнес-центров. Также, по данным суда, он вел бизнес через доверенных лиц и членов семьи.

Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей

Решением суда в доход государства обращены объекты недвижимости в Ставрополе, а также автомобили, оформленные на самого Романовского, его родственников и доверенных лиц.

Кроме того, с ответчиков взысканы денежные средства в размере 60 миллионов рублей и государственная пошлина в размере 900 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТаможняСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры