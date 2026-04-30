Суд изъял активы экс-главы таможни Подмосковья на 500 миллионов рублей

Зеленоградский районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из материалов иска, Романовский, занимая должность с публичными полномочиями, приобрел в Ставрополе коммерческую недвижимость и создал на ее базе сеть фитнес-центров. Также, по данным суда, он вел бизнес через доверенных лиц и членов семьи.