Суд изъял активы экс-главы таможни Подмосковья на 500 миллионов рублей
Зеленоградский районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Как следует из материалов иска, Романовский, занимая должность с публичными полномочиями, приобрел в Ставрополе коммерческую недвижимость и создал на ее базе сеть фитнес-центров. Также, по данным суда, он вел бизнес через доверенных лиц и членов семьи.
Решением суда в доход государства обращены объекты недвижимости в Ставрополе, а также автомобили, оформленные на самого Романовского, его родственников и доверенных лиц.
Кроме того, с ответчиков взысканы денежные средства в размере 60 миллионов рублей и государственная пошлина в размере 900 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
