В Анапе восстановили 800 метров пляжей после разлива нефтепродуктов
В Анапе восстановили 800 метров береговой линии, на участки добавили слой чистого песка толщиной не менее 50 см. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, работы ведутся одновременно на нескольких отрезках: от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк», а также в районе арки «Восход» и рядом с Гранд-отелем «Анапа». Эти участки входят в первый этап восстановления побережья.
Уточняется, что отрезок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк» является первым из четырех запланированных. В дальнейшем планируется восстановление территории от пляжа санатория «Рябинушка» до зон отдыха «Охта», «Бригантина» и «МореЛето».
Необходимость работ связана с последствиями крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, а в январе 2025 года произошел дополнительный выброс мазута. В результате загрязнения пострадало побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более трех тысяч километров береговой линии, передает «Радиоточка НСН».
