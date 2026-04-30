В Анапе восстановили 800 метров пляжей после разлива нефтепродуктов

В Анапе восстановили 800 метров береговой линии, на участки добавили слой чистого песка толщиной не менее 50 см. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, работы ведутся одновременно на нескольких отрезках: от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк», а также в районе арки «Восход» и рядом с Гранд-отелем «Анапа». Эти участки входят в первый этап восстановления побережья.