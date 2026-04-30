ЕС введет санкционные механизмы для новых членов союза
Евросоюз намерен включать в соглашения о присоединении новых стран положения, позволяющие применять санкции за нарушение правил и базовых ценностей объединения. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
По ее словам, первым таким документом станет договор о вступлении Черногории. В него планируется включить специальные защитные механизмы, разработанные с учетом опыта взаимодействия с Венгрией.
Косс пояснила, что новая система будет работать по принципу. При соблюдении норм никаких мер не последует, однако в случае их нарушения, особенно положений статьи 2 Договора о Евросоюзе, санкции будут применяться жестко.
Еврокомиссар отметила, что цель нововведений — предотвратить появление внутри объединения стран, которые могли бы подрывать его принципы изнутри. По ее словам, еще несколько лет назад подобные меры казались избыточными, однако теперь в ЕС считают их необходимыми для самозащиты, передает «Радиоточка НСН».
- ЕС введет санкционные механизмы для новых членов союза
