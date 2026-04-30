ЕС введет санкционные механизмы для новых членов союза

Евросоюз намерен включать в соглашения о присоединении новых стран положения, позволяющие применять санкции за нарушение правил и базовых ценностей объединения. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.

По ее словам, первым таким документом станет договор о вступлении Черногории. В него планируется включить специальные защитные механизмы, разработанные с учетом опыта взаимодействия с Венгрией.